A Fiumicino nuova aerea imbarco, 6 mln passeggeri in più

FIUMICINO, 21 DIC - Inaugurata all'Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino la nuova area di imbarco internazionale E, destinata ai voli extra Shengen. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza tra gli altri del presidente del consiglio Paolo Gentiloni. La nuova area E, di circa 90 mila metri quadrati, potrà ospitare oltre 6 milioni di passeggeri in più all'anno attraverso i 22 nuovi gate: la capacità di imbarco dello scalo verso le destinazioni extra Shengen viene di fatto raddoppiata. L'investimento è pari a 390 milioni di euro. Sono oltre 90 le destinazioni extra Shengen raggiungibili dalla nuova infrastruttura, per un complesso di oltre 13 milioni di passeggeri serviti, sia in partenza che in arrivo. "Oggi è una giornata di orgoglio per l'Italia. Nel 1960 Fiumicino era il simbolo dell'Italia che si riprendeva, oggi questa stessa ambizione la stiamo mettendo in campo", ha detto il ministro dei trasporti e infrastrutture Graziano Delrio.(ANSA).