Nicchi: su Var aspettiamo fine test

ROMA, 21 DIC - "Dal punto di vista generale, ci sono grandi attese da parte di tutti noi: tutto quello che aiuta fa bene al sistema". Lo ha detto il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, a proposito della Var. "Siamo in fase sperimentale e gli esperimenti vanno completati, prima di dare giudizi - ha aggiunto il n.1 dell'Aia -. L'Italia arbitrale si distingue a livello mondiale, non a caso la nostra Federazione diventa sempre una Federazione campione, quando si sperimentano nuove cose. Ho chiesto che a fare la sperimentazione fossero gli arbitri di Serie A, che sono bravi, esperti e aggiornati, perché l'arbitro deve essere aggiornato di settimana in settimana". "Quello che abbiamo fatto finora è molto positivo dal punto di vista dell'applicazione - ha proseguito -. Adesso bisogna aspettare dei protocolli definitivi. Il campo d'azione della Var è abbastanza limitato, oggi sperimentiamo su alcune cose, poi si deciderà. Qualcosa di positivo arriverà".