Spalletti:Ora presupposti per proseguire

ROMA, 21 DIC - "Il mio rinnovo di contratto? Ora si arriva a dicembre e si fa l'analisi di questi sei mesi o dell'annata e si valutano le 36 partite con me, nelle quali abbiamo fatto 81 punti, poi si vede Bayern, Tottenham, Arsenal, Manchester City, PSG e siamo nella media, se non sopra. Ci sono i presupposti per andare avanti. Poi, quando si arriva a fine hanno, si fanno altre analisi". Così l'allenatore della Roma, Luciano Spalletti, alla vigilia dell'ultima sfida del 2016, contro il Chievo. "Attualmente a questi ragazzi bisogna fare i complimenti, sono orgoglioso del loro comportamento, anche se ci sono stati risultati che fanno molto male - aggiunge l'allenatore -. Poi, a fine stagione bisogna per forza rifare l'inventario della situazione, non ci vedo niente di scandaloso. Sarebbe meglio dire che, visto che non ho vinto nulla, facciamo cinque anni di contratto? A me pare più scorretto. Io voglio portare a casa un risultato". "A fine anno si valutano gli elementi che ci sono per poter continuare e andare avanti".