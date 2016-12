Salvini, inciucio Pd-Fi no buon auspicio

ROMA, 21 DIC - "Oggi in Parlamento abbiamo assistito a in grande inciucio parlando delle banche e rinviando a tutto il resto". Così Matteo Salvini in una conferenza stampa in Senato definisce il voto appena avvenuto nelle due Camere sulla risoluzione del governo per le Banche. "Un insulto - ha aggiunto - nei confronti dei 32 milioni di italiani che hanno votato 10 giorni fa e che chiedono chiarezza, linearità non mi sembra che l'inciucio Pd e Fi possa essere di buon auspicio. Mi auguro per il 2017 anno nuovo, parlamento nuovo e governo nuovo". A chi chiede se quello di Berlusconi è da considerarsi un volta faccia, Salvini risponde: "Chissà, forse è nervoso per la scalata Mediaset, o perché il Milan non è arrivato a Doha per la supercoppa italiana. Diamogli queste due attenuanti generiche".