Udinese, salta conferenza Delneri

UDINE, 21 DIC - L'allenatore dell'Udinese Gigi Delneri è ancora alle prese con un leggero attacco febbrile che ieri lo ha costretto a saltare la seduta d'allenamento, guidata dal suo vice e dallo staff tecnico. Anche oggi non ha dunque potuto prendere parte alla rifinitura in programma stamattina, in vista della trasferta di domani a Genova in casa della Sampdoria. E' stata anche annullata la consueta conferenza stampa della vigilia.