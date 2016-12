Cav, no sostegno Governo.Solo su cose ok

ROMA, 21 DIC - "No. Il tutto era riferito, come ho sempre detto, ad un'opposizione responsabile che significa che se la sinistra presenta un provvedimento in Parlamento che è positivo per il Paese noi lo votiamo, al contrario di come ha sempre fatto la sinistra con noi votando sempre contro anche se era un provvedimento utile agli italiani". Lo afferma Silvio Berlusconi arrivando all'assemblea dei parlamentari di Fi e rispondendo a chi gli chiede se Fi come ha detto ieri al Colle è pronta a sostenere il governo su tutto.