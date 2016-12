Montepaschi,conversione bond a 500mln a un giorno da termine

Crolla in Borsa Mps che, dopo la sospensione per eccesso di volatilità, rientra agli scambi e cede il 17% Ieri era ferma a 500 milioni di euro la raccolta per l'aumento di capitale di Mps dalla conversione di bond subordinati in azioni, che si chiude stasera e mirava a ottnere adesioni per 1,5 miliardi. Intanto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, chiede alle commissioni Bilancio di Camera e Senato l' "autorizzazione ad aggiornare gli obiettivi (di finanza pubblica) per adottare misure a tutela dei risparmiatori". Il ministro, leggendo la relazione parla di un "possibile intervento pubblico precauzionale secondo quanto previsto dalla direttiva europea" e ribadisce che "il Governo è pronto ad adottare uno o piu' interventi (fino a 20 miliardi) per assicurare la liquidita'" delle banche qualora fosse necessario.