Borussia M. esonera tecnico Schubert

ROMA, 21 DIC - Cambio in corsa al Borussia Moenchengladbach, avversario della Fiorentina nei sedicesimi di Europa League il prossimo 19 febbraio: il club tedesco ha esonerato il tecnico Andre Schubert, dopo l'ennesima sconfitta in campionato (2-1 col Wolfsburg) che relega la squadra in piena zona retrocessione della Bundesliga, a soli 3 punti dall'ultimo piazzamento valido. "Insieme con Andre - ha spiegato il ds del Borussia, Max Eberl, parlando di divorzio consensuale - siamo giunti alla conclusione che e' meglio per entrambi dividere le nostre strade". Arrivato dalle formazioni giovanili, Schubert aveva portato il Moenchengladbach al quarto posto e alla Champions, ma quest'anno ha ottenuto solo quattro vittorie in sedici partite. Il candidato alla panchina, secondo Kicker, e' Dieter Hecking.