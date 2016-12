Banche: Padoan, impatto risparmiatori reso inesistente

ROMA, 21 DIC - "Nel definire eventuali criteri di intervento, il governo ribadisce il suo impegno alla massima tutela dei risparmiatori retail, tenendo conto dei margini" concessi dalle norme europee in materia di aiuti di stato e di direttiva bancaria. Lo ha sottolineato il ministro dell' Economia, Pier Carlo Padoan, intervenendo in Aula alla Camera nel corso della discussione sulla relazione al Parlamento per l'aumento del debito in funzione anti-crisi bancaria. Gli impatti sui risparmiatori, ha assicurato, saranno "minimizzati o resi inesistenti". (ANSA).