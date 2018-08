Maltempo,casa evacuata per bomba d'acqua

CAGLIARI, 23 AGO - Momenti di paura ieri sera a Vallermosa, nel Sulcis, a causa della bomba d'acqua che ha provocato numerosi allagamenti. Un'abitazione è stata evacuata in via precauzionale: si trova infatti vicino al Rio Linus, particolarmente ingrossato a causa della pioggia e in alcuni tratti anche esondato sulla strada. Il sindaco ha quindi deciso di far allontanare gli occupanti fino a quando la situazione è ritornata alla normalità. A Vallermosa, ma anche a Sanluri e in diverse zone del Campidano colpite dal maltempo, hanno lavorato tutta la notte i carabinieri, la protezione civile e gli uomini delle compagnie barracellari che hanno ispezionato le varie aree colpite dalla bomba d'acqua. Anche questa mattina proseguono le operazioni di sopralluogo da parte dei militari per constatare gli eventuali danni causati dal maltempo.