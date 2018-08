Nuovi dazi entrati in vigore tra Usa e Cina

PECHINO, 23 AGO - I nuovi dazi Usa al 25% sull'import 'made in China' sono entrati in vigore alla mezzanotte di giovedì 23 agosto, nel fuso orario di Washington (le 6:00 in Italia): è la seconda tranche dei 50 miliardi totali voluti dal presidente americano Donald Trump. A stretto giro è divenuta operativa la mossa speculare della Cina, che ha messo nel mirino oltre 300 beni, sempre con dazi al 25%. Le delegazioni dei due Paesi oggi a Washington terranno la seconda giornata di colloqui per scongiurare l'escalation dello scontro commerciale. (ANSA).