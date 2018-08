Picchiata e uccisa,un fermo nel Parmense

SAN POLO DI TORRILE (PARMA), 22 AGO - Una donna di 44 anni, il suo nome Filomena Cataldi, è stata brutalmente picchiata ed uccisa nel tardo pomeriggio di oggi a San Polo di Torrile, paese della bassa parmense. Il presunto autore del terribile omicidio, un 36enne di nazionalità cinese, è già stato fermato dai Carabinieri ed ora è piantonato in caserma. Il delitto è avvenuto attorno alle 17.30 in via Romagnoli, strada della prima periferia del paese, in un condominio dove abitavano sia la vittima che il presunto omicida. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stato un diverbio fra i due ed il 36enne, che abita al piano di sopra, avrebbe sceso le scale e, una volta entrato nell'appartamento della donna, l'avrebbe prima selvaggiamente picchiata colpendola più volte al volto e al corpo, poi l'avrebbe strangolata ed infine accoltellata alla gola. Sarebbe stato lo stesso autore dell'omicidio, una volta consumato il delitto, ad avvertire il 112 confessando quanto successo pochi attimi prima.