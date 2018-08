Chelsea avverte, M.Alonso costa 60 mln

ROMA, 22 AGO - Grandi di Spagna alla caccia di rinforzi, visto che nella Liga il mercato chiude il 31 agosto. Al Real Madrid serve un attaccante, e il nome più gettonato è ora quello di Rodrigo Moreno del Valencia, ma sia i campioni d'Europa che l'altra squadra della capitale, l'Atletico, avrebbero messo gli occhi su Marcos Alonso, esterno del Chelsea. Le sue gesta con la maglia dei Blues non sono passate inosservate e a Madrid si stanno dando da fare per riportare l'ex Fiorentina in patria. Fortemente contrario all'eventuale trasferimento del giocatore è Maurizio Sarri, che considera Alonso fondamentale per 'costruire' il gioco del suo Chelsea, mentre la plenipotenziaria dei Blues, Marina Granovskaia, secondo quanto scrive 'As' avrebbe fissato il prezzo del giocatore: per 60 milioni, una sua cessione può essere presa in considerazione. Il Real a queste cifre potrebbe lasciar perdere mentre l'Atletico cerca di capire se il Psg sia disposto a pagare 30 milioni per Filipe Luis, che ha chiesto di essere ceduto ai parigini.