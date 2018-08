Ponte pericolante, abbattimento o messa in sicurezza

GENOVA, 22 AGO - Il moncone est di ponte Morandi è pericolante e deve essere abbattuto o messo in sicurezza al più presto. Lo rende noto la struttura commissariale per l'emergenza che ha ricevuto una relazione tecnica dalla commissione ispettiva del ministero guidata dall'architetto Roberto Ferrazza. La struttura commissariale ha scritto al ministero e alla concessionaria per avviare gli interventi necessari. E il prefetto Fiamma Spena al termine della riunione del coordinamento soccorsi dice: "Abbiamo ricevuto una relazione dal presidente della commissione ministeriale che segnala sul pilone 10 un evidente stato di corrosione di grado elevato". Il pilone 10 è quello che sostiene il moncone est di ponte Morandi. "La commissione ha evidenziato una situazione di pericolo e di criticità elevata sul pilone 10 ma non so dire se si può parlare di rischio crollo", ha aggiunto il prefetto.