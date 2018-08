Toti a Autostrade, attendo immediato piano sicurezza

GENOVA, 22 AGO - "Stante le rilevate condizioni di pericolo, si resta in attesa di conoscere le attività che Autostrade per l'Italia, soggetto gestore dell'infrastruttura autostradale A10, intende immediatamente porre in essere, nel rigoroso rispetto delle azioni richieste dall'Autorità Giudiziaria, per la messa in sicurezza o demolizione dei tronconi del viadotto non collassati ed instabili". Lo ha scritto il presidente ligure e commissario per l'emergenza di Genova Giovanni Toti in una lettera a Autostrade. "Sono d'accordo con il sindaco e ho sentito più volte anche il procuratore Cozzi, bisogna puntare all'abbattimento nel più breve tempo possibile di tutto quello che rimane del ponte Morandi, una brutta carcassa e un brutto simbolo", dice Toti. "Ho mandato un sollecito che potrebbe trasformarsi in una ingiunzione ad adempire a società Autostrade per procedere intanto alla messa in sicurezza definitiva e all'abbattimento del pilone 10 verso est" aggiunge Toti.