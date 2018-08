Atlantia, valutiamo effetti continue esternazioni

ROMA, 22 AGO - Atlantia via al contrattacco. Il cda della società - si legge in una nota - ha "avviato la valutazione degli effetti delle continue esternazioni e della diffusione di notizie sulla società, avendo riguardo al suo status di società quotata, con l'obiettivo di tutelare al meglio il mercato e i risparmiatori". Sono inoltre state "avviate le verifiche relative all'impatto" della lettera di contestazione formulata dal Ministero dei Trasporti nei confronti di Autostrade per l'Italia, "in merito agli strumenti finanziari del gruppo".(ANSA).