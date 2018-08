Ue, soluzione per Diciotti è imperativo

BRUXELLES, 22 AGO - Sul caso di nave Diciotti "siamo stati contattati dall'Italia domenica, e da allora siamo entrati in contatto con gli Stati membri per trovare una soluzione rapida. I contatti sono ancora in corso. Continuiamo a lavorare, in modo tale che le persone a bordo possano essere sbarcate il prima possibile. Per la Commissione europea questa è prima di tutto un imperativo umanitario". Così Tove Ernst, portavoce della Commissione europea per la Migrazione.