Uefa pensa a Var in Champions dai quarti

ROMA, 22 AGO - Vista l'ottima riuscita del sistema Var ai Mondiali in Russia, l'Uefa sta pensando d'introdurre i video assistenti degli arbitri anche in Champions, a partire dai quarti di finale. Lo scrive oggi il Times, a cui l'informazione sarebbe giunta da fonti interne alla stessa Uefa. Il piano prevede appunto che la Var venga introdotta "quando il torneo sarà ridotto alle ultime otto squadre rimaste in lizza", e ne discuterà la settimana prossima a Montecarlo la commissione Competizioni dell'ente calcistico europeo, che poi girerebbe la proposta all'Esecutivo che si terrà il 27 settembre. Attualmente in Europa sono otto le leghe dei paesi calcisticamente più importanti in cui, nella massima serie, viene utilizzata la Var: Germania, Belgio, Spagna, Italia, Francia, Polonia, Portogallo e Turchia mentre in Inghilterra in questa stagione ne è previsto l'impiego in 60 partite di FA Cup e nei match della Coppa di Lega che si disputano in stadi di club della Premier.