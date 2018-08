Di Maio, avanti su pensioni d'oro

ROMA, 22 AGO -"La nostra proposta di legge sulle pensioni d'oro come al solito ha tanti nemici potenti che faranno di tutto per mantenere il loro privilegio ai danni dei comuni cittadini. La maggior parte di loro lo farà nell'ombra perché ha paura di metterci la faccia. La nostra infatti è una legge di puro buon senso: dai 4.000 euro in su ognuno prende la pensione in base ai contributi che ha versato. Nessun privilegio per nessuno". Così Luigi Di Maio su Fb sottolineando come il M5s non sia disposto a fare alcun "passo indietro". "Se c'è qualcun altro del Fronte dei Privilegiati - prosegue - che vuole metterci i bastoni tra le ruote si faccia avanti. Noi non faremo neppure un passo indietro finché le pensioni d'oro non saranno solo un ricordo. Noi abbiamo il popolo dalla nostra parte e non abbiamo timore di nulla: da settembre si parte in commissione con la discussione del testo".