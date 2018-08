Pd: a Festa Unità Ravenna i presidenti Fico e Casellati

BOLOGNA, 22 AGO - Ci saranno sia il presidente della Camera, Roberto Fico, che la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, tra gli ospiti della Festa Nazionale dell'Unità, a Ravenna dal 24 agosto al 10 settembre. "Abbiamo invitato i nostri alleati, le altre forze di opposizione Leu e Fi ed esponenti che fanno riferimento al Governo Lega e 5 Stelle - ha detto il responsabile del programma, il deputato Andrea De Maria - Tutti coloro che abbiamo invitato sono venuti. Solo il vicepremier Di Maio ha deciso di non partecipare ufficialmente per problemi organizzativi. Ci dispiace la sua scelta di non presenza, ci sarebbe piaciuto parlare del suo decreto sul lavoro. E' stata una scelta sua di non confrontarsi". Ci saranno anche ospiti internazionali, come il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, il premier portoghese Antonio Costa e l'ex presidente dell'Uruguay Pepe Mujica. L'intervista a Matteo Renzi è fissata il 6 settembre. (ANSA).