Serie A con maglia 'Genova nel cuore'

GENOVA, 22 AGO - "Genova nel cuore": ci sarà questa frase sulla maglietta con cui tutte le squadre della Lega Serie A e gli ufficiali di gara entreranno in campo per la seconda giornata di campionato. Un modo per ricordare le vittime del crollo di Ponte Morandi e per sostenere la città di Genova. Lo spiega la Regione Liguria annunciando l'iniziativa della Lega Serie A. La frase sarà accompagnata da un disegno: il ponte crollato con un cuore formato da tanti piccoli cuori in rappresentanza delle persone coinvolte.