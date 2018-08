CR7, gestire la pressione è nel mio Dna

TORINO, 22 AGO - "Gestire la pressione non è facile, però ci sono volte in cui mi piace giocare sotto pressione". Così Cristiano Ronaldo, l'uomo più 'social' al mondo con oltre 350 milioni di followers, sulle aspettative e sulla pressione vissuta quotidianamente: "Positiva, fa parte del mio lavoro, devi conviverci - ha spiegato a Dazn il cinque volte Pallone d'Oro -, fa parte dell'essere CR7, fa parte del mio Dna, ma so gestirmi".