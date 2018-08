CR7, sorpreso in positivo dalla Juve

TORINO, 22 AGO - "Sono molto felice, la squadra è forte e la Juve, come sanno tutti, è uno dei migliori club del mondo". Cristiano Ronaldo ha parlato a Dazn del suo primo mese in bianconero. "Sono sorpreso in positivo, ci alleniamo duramente due volte al giorno - ha detto il campione portoghese cinque volte Pallone d'Oro -. Mi piace come si allenano, la loro mentalità: hanno metodi particolari, sono molto, molto professionali e per questo mi sento bene". Il primo impatto conferma la bontà, dal suo punto di vista, della scelta fatta in estate: "Ci sono cose nella vita che sembrano dettate dal destino e in questo caso è stato così. Non mi sarei mai aspettato di giocare in questo team, ma certe cose avvengono in maniera naturale. Per me è stata una decisione facile, quanto fatto a Madrid è incredibile, ho vinto tutto, la mia famiglia vive lì, ma fa parte del passato: voglio tentare di scrivere la storia in questo club".