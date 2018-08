Juve, debutto vincente 2/a squadra

ALESSANDRIA, 21 AGO - Debutto ufficiale con successo (1-0 sul Cuneo, nel turno preliminare della Coppa Italia di C), per la seconda squadra della Juventus. Allo stadio 'Moccagatta' di Alessandria l'Under 23 bianconera allenata da Zironelli si è imposta con un gol di Zanimacchia, vittoria salvata da grandi parate del portiere Del Favero. La partita è stata preceduta da un minuto di silenzio in ricordo delle vittime nel crollo del viadotto 'Morandi' a Genova. Alessandria sarà 'casa' anche per il campionato della seconda squadra della Juventus, una scelta che non era stata accolta bene da una parte del tifosi dell'Alessandria, ma questa sera non c'è stata alcuna protesta né sulle tribune dello stadio né all'esterno. Alla partita al 'Moccagatta' ha assistito il direttore generale della Juventus Beppe Marotta.