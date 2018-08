Ladri in Maserati in Costa Smeralda

OLBIA, 21 AGO - Arrivava insieme ai complici davanti alle ville da svaligiare a bordo di auto di lusso come Maserati, Jaguar, Audi, Bmw e Mercedes, tutte da almeno 300 cavalli, che poi utilizzavano per sfuggire ai posti di blocco e ai controlli dei carabinieri. Ma ieri sera, dopo l'ennesimo appostamento, uno dei componenti della banda, specializzata nei furti in abitazioni e ville della Costa Smeralda, tra Porto Rafael, Palau, Cannigione, Porto Cervo, Porto Rotondo, Pittulongu e Porto San Paolo, è caduto nella rete dei militari del Nucleo operativo e Radiomobile del reparto territoriale di Olbia. In manette è finito un cittadino albanese di 36 anni, residente in Campania, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio ricettazione, violazione di domicilio con violenza sulle cose, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. L'albanese è stato arrestato durante la notte dopo un lungo inseguimento a piedi tra le zone di Olbia-Mare e di via Modena.