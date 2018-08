Vada, barca si spiaggia,cercano disperso

VADA (LIVORNO), 21 AGO - La capitaneria di porto di Livorno ha avviato nel pomeriggio le ricerche in mare per un possibile disperso che si trovava, presumibilmente, a bordo di un'imbarcazione a vela che si è spiaggiata sul litorale di Vada senza equipaggio. L'imbarcazione, che risulta di proprietà di un 55/enne di Sassuolo (Modena) è stata avvistata da terra nel primo pomeriggio in navigazione, con il fiocco leggermente issato, e lentamente è andata a spiaggiarsi sul litorale livornese, nella zona di Vada. Sulla base di quanto è stato rinvenuto a bordo nel primissimo esame degli ispettori della guardia costiera, potrebbe essere salpata da Porto Lotti (La Spezia) sabato scorso. Quando si è spiaggiata è stata raggiunta dalla guardia costiera che ha rilevato a bordo segnali di recente attività, presumibilmente di una sola persona, ma senza che vi fosse nessuno.