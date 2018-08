De Laurentiis,Malagò vuole cambiare Figc

BARI, 21 AGO - "Non credo che Malagò non voglia restare ligio alla sua volontà di riformare la federazione". Così il patron di Napoli e Bari, Aurelio De Laurentiis, sul ruolo del presidente del Coni nel calcio italiano. De Laurentiis ne ha parlato questa sera a Bari, in occasione di una conferenza stampa in cui ha presentato la nuova dirigenza del club biancorosso. "Giovanni Malagò - ha aggiunto - sa bene che sta giocando una partita importante per il suo futuro, i voti del Sud contano pur qualcosa. La serie A sta cambiando pelle ma servirà ancora tempo. E' una questione di fatturati: una formula '2' ha difficoltà a competere con le altre, per un problema di budget". "Perché - ha chiesto - negli anni Ottanta le squadre erano sedici ed oggi non lo sono più? Servono adesso nuovi parametri". "Queste cose - ha concluso - Malagò le ha capite, e sono convinto voglia ristrutturare la Federcalcio per ridarle credibilità".