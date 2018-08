Trump cancella Obama su emissioni centrali carbone

WASHINGTON, 21 AGO - L'amministrazione Trump ha diffuso le sue proposte per regolare le emissioni di anidride carbonica delle centrali a carbone, cancellando di fatto la normativa varata da Barack Obama nel 2015. Si tratta di una promessa che aveva fatto in campagna elettorale schierandosi contro la "guerra al carbone". Le nuove regole, che l'agenzia per la difesa ambientale (Epa) intende finalizzare entro il prossimo anno, consentiranno ai singoli Stati di scrivere le loro regole, decidendo se e come limitare le emissioni.