Piena torrente: il bilancio è di 10 vittime

Sono stati rintracciati i tre giovani pugliesi di 21, 22 e 23 anni, che erano stati inseriti nella lista dei dispersi dopo la piena del torrente Raganello. Il bilancio è di 10 morti tra i quali Antonio De Rasis, 32 anni, volontario della protezione civile tra i soccorritori di Rigopiano. Undici i feriti, nessuno in pericolo di vita. La Procura indaga contro ignoti per omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione e omissione d'atti d'ufficio. "Tristezza" è stata espressa dal capo dello Stato Sergio Mttarella "per questa nuova tragedia". (ANSA).