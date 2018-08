In Irlanda Papa incontrerà vittime abusi

CITTÀ DEL VATICANO , 21 AGO - Papa Francesco nel suo viaggio in Irlanda (25-26 agosto) "incontrerà delle vittime" della pedofilia da parte del clero. Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana, Greg Burke, presentando il prossimo viaggio pastorale del pontefice. Il Papa inoltre pregherà per le vittime degli abusi, sabato, nella visita in Cattedrale, davanti alla lampada che è lì proprio per ricordare chi ha subito questi reati. "Per il Papa è importante ascoltarli", ha detto il direttore della sala stampa vaticana Greg Burke non fornendo ulteriori notizie né sul momento né sul luogo di questo prossimo incontro. Decideranno le vittime se rivelare o meno i contenuti dell'incontro con Papa Francesco.