Venezia: da Camorra a Gipi 6 italiani nella Sala Web

ROMA, 21 AGO - Una selezione di 18 lungometraggi, di cui 11 della sezione Orizzonti, due di Biennale College - Cinema, tre di Sconfini, e due Fuori Concorso - formano il programma in prima mondiale della Sala Web della Mostra di Venezia 2018 (29 agosto - 8 settembre) Dopo il successo delle edizioni precedenti, per il settimo anno la Sala Web di Venezia permette la visione online in tutto il mondo, raggiungibile dal sito www.labiennale.org, di film significativi della selezione ufficiale della Mostra del Cinema, per cinque giorni a partire da quello in cui vengono presentati in prima mondiale al Lido. Fra i titoli disponibili online sono inclusi 6 attesi film italiani. Si tratta de La profezia dell'armadillo di Emanuele Scaringi (Orizzonti), Un giorno all'improvviso di Ciro D'Emilio (Orizzonti), Il ragazzo più felice del mondo di Gipi (Sconfini), Camorra di Francesco Patierno (Sconfini), Arrivederci Saigon di Wilma Labate (Sconfini), 1938 Diversi di Giorgio Treves (Fuori concorso).