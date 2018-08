Terremoto Ischia: Di Maio a celebrazioni

NAPOLI, 21 AGO - Il vicepresidente e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, questa sera sarà ad Ischia dove parteciperà alle celebrazioni per l'anniversario del terremoto del 21 agosto 2017. Alle 19.30 parteciperà alla deposizione della corona commemorativa nella zona rossa di Casamicciola. A seguire si recherà nella zona portuale e parteciperà alla Messa commemorativa. Secondo quanto si è appreso Di Maio a Casamicciola sarà presente col neo commissario alla ricostruzione, Carlo Schilardi, col commissario per l'emergenza Giuseppe Grimaldi e col capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. Non è escluso che possa partecipare ad un incontro con i sindaci sul tema della ricostruzione.