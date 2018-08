Morti in torrente:si cerca mamma campana

TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 21 AGO - C'è anche una famiglia di Torre del Greco (Napoli) tra quelle coinvolte nella tragedia della piena del Raganello in Calabria. Secondo quanto afferma il sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, e confermato dall'unità di crisi "in ospedale in codice giallo sono ricoverato il capofamiglia Giovanni Sarnataro e i due figli Mario e Angela, mentre risulta dispersa la madre, Maria Immacolata Marrazzo di 43 anni".