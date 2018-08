Niente donne curva Lazio, indagine Figc

ROMA, 21 AGO - La Procura federale della Figc guidata da Giuseppe Pecoraro ha appena aperto una indagine sul volantino comparso nella curva laziale in occasione della partita con il Napoli nel quale si affermava il principio che nelle prime dieci file del settore ''le donne non sono gradite''. Lo apprende l'Ansa in ambienti della Procura Figc.