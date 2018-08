Molestie: Asia Argento, indagini in corso a Los Angeles

NEW YORK, 21 AGO - Le autorita' di Los Angeles indagano sulle accuse mosse nei confronti di Asia Argento, che secondo il New York Times avrebbe pagato Jimmy Bennett che minacciava di denunciarla per molestie sessuali commesse quando lui non aveva ancora compiuto 18 anni. Lo riportano i media americani. Secondo quanto riferito dalle autorita', nessuna denuncia alla polizia era stata presentata allora e gli investigatori si apprestano a contattare Bennett, ora 22enne. (ANSA).