Crollo Ponte: dirigenti Atlantia, con noi meno vittime

ROMA, 20 AGO - Grazie all'impegno di rafforzare i livelli di sicurezza, "che prima della privatizzazione erano drammaticamente inferiori, con l'attuale gestione abbiamo raggiunto il risultato di far diminuire drasticamente le vittime degli incidenti registrati sulle tratte autostradali da noi gestite: dalle 420 vittime nel 1999, ultimo anno di gestione pubblica, alle 119 nel 2017". Così i dirigenti di Atlantia in in una nota nella quale ribattono ad alcune accuse spiegando di aver "ritenuto doveroso mantenere il silenzio per il rispetto dovuto alle persone che hanno perso la vita".(ANSA).