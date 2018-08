Precipita da sentiero Civetta e muore

BELLUNO, 20 AGO - Un turista britannico di 60 anni è morto oggi in Val di Zoldo, sul Civetta, precipitando da un sentiero attrezzato e finendo un centinaio di metri più in basso su un ghiaione. Quando sul posto sono giunti i soccorritori, con l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, per l'escursionista non c'era più nulla da fare. La salma è stata trasportata a valle, a Campo di Forno di Zoldo. L'allarme era stato dato da alcuni testimoni, che avevano visto l'uomo precipitare del Sentiero Tivan, il numero 557, a circa 2.300 di quota. E' probabile che l'uomo abbia perso l'equilibrio mentre percorreva un tratto attrezzato del sentiero, finendo nel vuoto.