Cade per 600 metri su M.Bianco, morto

AOSTA, 20 AGO - Un alpinista italiano di 36 anni di Bolzano è morto in un incidente in montagna avvenuto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. L'uomo è precipitato "per circa 600 metri dal versante nord della Grandes Jorasses, mentre affrontava la parete in free solo (in solitaria e senza assicurazione, ndr)", ha spiegato all'ANSA un portavoce del Peleton de gendarmerie d'haute montagne di Chamonix (Francia).