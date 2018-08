Diciotti va a Catania, anzi no

PALERMO, 20 AGO - La nave Diciotti attraccherà a Catania. Lo scrive il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli su Twitter. "I valorosi uomini della guardia costiera - prosegue il ministro - hanno compiuto il proprio dovere salvando vite umane ad appena 17 miglia da Lampedusa. Ora l'Europa faccia in fretta la propria parte". Ma l'annuncio viene "stoppato" dal ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha fatto sapere che non ha dato nè darà alcuna autorizzazione all'attracco di nave Diciotti, finché non avrà certezza che i 177 migranti a bordo andranno altrove. Fonti del Viminale sottolineano che si attendono risposte dall'Europa: fino a quel momento, dalla Diciotti non scenderà nessuno.