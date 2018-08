Vogliono fare foto Sammezzano,denunciati

FIRENZE, 20 AGO - Hanno scavalcato una recinzione e si sono introdotti nel castello di Sammezzano a Reggello (Firenze), attualmente chiuso al pubblico e sottoposto a tutela da parte del Mibact, per scattare delle foto ricordo. Protagonisti quattro giovani francesi, che ieri sono stati sorpresi dai carabinieri e denunciati. I turisti, che per non essere scoperti avevano anche messo fuori uso le telecamere di sorveglianza, sono stati denunciati per danneggiamento e per violazione di domicilio, a seguito della querela sporta dal responsabile della struttura.