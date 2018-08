Dembelè, Barça dà a Dortmund altri 5 mln

ROMA, 20 AGO - Ousmane Dembele' ha trovato quasi un posto fisso nel Barcellona. Un bene per lui e per i blaugrana ma anche per il Borussia Dortmund, che continua a ricevere dal club catalano milioni su milioni del bonus pattuito al momento della cessione, ormai un anno fa. Oltre ai 105 milioni del costo del giocatore, il contratto ne prevedeva altri 40 di bonus legati a determinate situazioni. L'altro ieri si è avverata la seconda, che vale altri 5 milioni per la società tedesca, perchè giocando contro l'Alaves il francese ha toccato le 25 presenze in partite ufficiali con il Barcellona. Altri 5 erano stati già pagati per la qualificazione alla prossima Champions League. Secondo Mundo Deportivo, i restanti 30 milioni che 'ballano' sono legati alle seguenti circostanze: cinque al raggiungimento delle 50 partite di Dembelè in blaugrana, altrettanti per il traguardo delle 75 e delle cento partite. Inoltre 5 milioni per una seconda qualificazione alla Champions e 5 per una vittoria nel massimo torneo continentale (massimo due).