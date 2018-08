Tommasi,chiediamo rinvio primi 2 turni B

ROMA, 20 AGO - "Abbiamo valutato la situazione, in questi giorni faremo approfondimenti con i calciatori. Rimane lo stato di agitazione e continuiamo a ritenere che sarebbe più opportuno almeno rinviare le prime due giornate aspettando il pronunciamento del Collegio di Garanzia". Così il n.1 Aic, Damiano Tommasi, dopo l'incontro coi 19 club di Serie B e delle 6 società che ambiscono al ripescaggio, contro la decisione di Figc e Lega B di bloccare i ripescaggi e iniziare il campionato il 24/8. "Sciopero? Non avevamo intenzione di proclamare nulla", dice Tommasi, sottolineando che nell'incontro "è stato condiviso un comportamento gravissimo nei confronti dei calciatori da parte della Lega e delle società, che si è verificato in questi giorni e che ovviamente faremo presente in sede legale". Il riferimento è a un comunicato che i club avrebbero sottoposto alla firma dei capitani delle loro squadre per evitare lo sciopero. "Se si gioca Brescia-Perugia (anticipo di venerdì, ndr)? In questo momento non saprei rispondere", dice.