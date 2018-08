Suor Paola, andrò io in curva Nord

ROMA, 20 AGO - "E assurdo dire che le donne non possono andare in Curva Nord. Nella prossima partita in curva ci andrò io, se non possono andare altre donne ci andrò io". Così suor Paola, storica tifosa della Lazio, parlando alla Tgr Rai Lazio della vicenda del volantino in cui si invitano le donne a non stare nelle prime dieci file della Curva laziale dell'Olimpico. "E' una cosa che mi trova un pò spaesata, perché non me la sarei mai aspettata da nessuno, tantomeno dai miei amici Irriducibili - ha affermato la religiosa -. Come si fa a dire dall'oggi al domani una cosa del genere? Poi vorrei ricordare che anni fa c'è stata tutta una campagna per cui si sono formati gruppi di donne tifose di tutte le squadre. Sono stata anch'io con altre persone a organizzarli. Comunque - ha concluso - è assurdo dire che le donne non possono andare in Curva Nord. Nella prossima partita in curva ci andrò io, se non possono andare altre donne".