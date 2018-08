Sparano piombini da auto, ferito indiano

ROMA, 20 AGO - Ferito da tre pallini esplosi verosimilmente con un'arma ad aria compressa da uno sconosciuto a bordo di un'auto. A denunciare l'accaduto ai carabinieri un operaio indiano di 40 anni che ieri sera si trovava in sella alla sua bici su via Pontina, nei pressi di Terracina, quando è stato centrato dai pallini. Il 40enne è rimasto lievemente ferito. Sulla vicenda indagano i carabinieri. A ferragosto, ad Aprilia, sempre nel Pontino, un camerunense è stato ferito in strada da alcuni piombini sparati con un fucile da una finestra. Tre i ragazzi sono stati denunciati. L'uomo ha riportato lievi abrasioni all'addome compatibili con i segni dei piombini ed è stato giudicato guaribile in due giorni. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri della Compagnia di Terracina per ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire al responsabile.