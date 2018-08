Nipote picchia e rapina nonna, arrestato

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO, 20 AGO - Nipote picchia e rapina la nonna per poche decine di euro e poi scappa in bicicletta. E' accaduto a San Benedetto del Tronto dove i carabinieri di Comando provinciale di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli hanno arrestato il giovane, 20 anni, dopo un articolato inseguimento prima in auto e poi a piedi. I militari erano intervenuti subito a casa della donna, 75 anni, dopo la chiamata di soccorso al 112 della stessa aggredita e percossa dal ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, bloccato poco dopo in centro a San Benedetto del Tronto mentre tentava di far perdere le proprie tracce in sella a una bici. Il 20enne è stato trasferito nel carcere ascolano di Marino del Tronto.