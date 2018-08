Cinema: incassi, Ant-Man film più visto del weekend

ROMA, 20 AGO - Fine settimana cinematografico all'insegna della fantascienza, che occupa tre delle prime 4 posizioni. Ant-Man and The Wasp, con Paul Rudd e Evangeline Lilly ma anche Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, si appropria della vetta dei film più visti nel weekend (in calo del 7% rispetto a 7 giorni fa), con 1 milione 171 mila euro di incasso in oltre 600 schermi (per un totale di 2 mln 300 mila euro). Scalzato dalla prima posizione Shark - Il primo squalo che incassa alla seconda settimana 778 mila euro (3 mln 353 l'incasso complessivo). Perde una posizione anche Ocean's 8, versione femminile della fortunata saga d'azione, che guadagna 219 mila euro (2 mln 909 mila in 4 settimane). Fuori dal podio, ma in top ten dopo l'anteprima della settimana scorsa, l'altro fantascientifico Darkest Minds con 154 mila euro. Debuttano in quinta e sesta posizione, la commedia romantica tutta asiatica Crazy & Rich e il survivor dramma Resta con me, mentre all'8/o e al 9/o posto The End? - L'inferno fuori e Teen Titans go! (ANSA).