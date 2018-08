Calcio: Szczesny, Ronaldo segnerà molto presto

TORINO, 20 AGO - "Cristiano è un grande giocatore e ha aggiunto notevole qualità alla squadra. Sfortunatamente non ha segnato all'esordio con il Chievo ma segnerà il suo primo gol in una partita molto presto, ne sono sicuro". Così il portiere della Juventus Wojciech Szczesny in un'intervista al sito Internet Sportsmail. I successi in campionato - osserva il portiere polacco - sono viatico per le ambizioni in Europa. "Per far un'ottima stagione in Champions League dobbiamo per forza giocare bene il campionato. Solo in questo modo possiamo acquisire fiducia".