Petrolio: in calo a 65,63 dollari al barile

ROMA, 20 AGO - Petrolio in calo sul mercato after hour. Il Wti con consegna a settembre viene scambiato a 65,63 dollari al barile a New York, in calo di 28 cent. A Londra il Brent con consegna a ottobre passa di mano a 71,49 dollari, giù di 34 cent. (ANSA).