Migranti, a Lampedusa striscione 'porto aperto'

ROMA, 20 AGO - Un lenzuolo bianco con la scritta 'Lampedusa porto aperto' e attorno una cornice di lumini accesi: è il messaggio che dall'isola siciliana viene rivolto idealmente alla nave Diciotti della Guardia costiera, da 5 giorni al largo di Lampedusa con a bordo 177 migranti soccorsi e ancora senza un approdo. Lo striscione si trova di fronte al mare in piazza Castello, all'estremità della via principale di Lampedusa (via Roma). E' un'iniziativa del 'forum Lampedusa solidale' che riunisce più associazioni sull'isola e ha attirato l'attenzione anche dei turisti che sono lì.