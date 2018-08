Andreazzoli,nostro gioco bene anche in A

ROMA, 19 AGO - "È una soddisfazione. Avevamo qualche dubbio perché oggi c'erano sei giocatori nuovi, aver controllato oggi la gara in queste condizioni è stata sicuramente una soddisfazione". E' un Aurelio Andreazzoli visibilmente soddisfatto quello che commenta il successo del suo Empoli sul Cagliari. "Credo che il gioco del calcio sia uno - dice ancora Andreazzoli - e come idea di gioco non vedo perché cambiare opinione ora che sono in Serie A se le idee precedenti mi hanno dato soddisfazione. Bisogna fare i conti con la categoria, ma non è detto che si riesca a esprimere quanto fatto lo scorso anno. Sicuramente c'è voglia di combattere e soffrire, i risultati non saranno gli stessi, ma credo che con queste idee i punti si possano ottenere anche in questa categoria".